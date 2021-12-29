Павло Вінтоняк з Космача, що на Івано-Франківщині, звернувся до футболіста Ліонеля Мессі за допомогою. Кожного місяця хлопець потребує 24 тис. грн для закупівлі гормону росту. У 18 років Павло має 1 м 48 см. У нього такий самий діагноз, який поставили медики Мессі у 10-річному віці — "дефіцит гормону росту".

Павлу Вінтоняку — 18 років, він — на два роки старший від брата Богдана, але на вигляд — молодший.

Фото: Суспільне Карпати Павло Вінтоняк — зліва, молодший на два роки брат Богдан — справа

Хлопцеві залишилося 2-3 роки, під час яких він може колоти необхідний препарат, бо далі зони росту "закриються". Проте у сім'ї уже немає грошей, щоб продовжувати лікування.

У надії на допомогу він звернувся до волонтерки Юлії Таринської з громадської організації "Гуцульські волонтери". Там ініціювали збір грошей та придумали зняти відеозвернення до Ліонеля Мессі.

"Люди збирали гроші з волонтерами, їх вистачило на три місяці. І все – більше вже немає грошей. Ми хотіли звернутися до футболіста Мессі, бо знаємо, що він допомагає таким дітям, як я", — каже Павло Вінтоняк.

Ліонелю Мессі вдалося подолати недугу. Тепер його ріст — 1 м 69 см. Павло каже, що сподівається на різдвяне диво, і його проблему почують небайдужі.

Фото: Суспільне Карпати Хлопець дізнався про діагноз "нестачі гормону росту" у 2019 році

Медики поставили діагноз Павлові два роки тому під час проходження медкомісії за направленням військкомату, каже мама Павла — Ольга.

"Здавали ми аналізи в лікарні, всі казали: "Може з часом він "піде вгору". Так дійшло до військкомату. Нас відправили у Франківськ. Там медики виявили, що треба гормон росту. На той момент держава не надавала його, треба було купувати за свої гроші", — розповідає Ольга Вінтоняк.

Фото: Суспільне Карпати Павло Вінтоняк разом з мамою Ольгою

Влітку зріст Павла був 1 м 40 см, проте після препаратів для стимулювання гормону росту хлопець почав підростати.

"Спочатку лікарі кололи, пробували, чи мені підійде. Цей препарат підійшов, ну й тоді мама колола. Потім я сам навчився. Штучно собі вводжу у дві руки та ноги, як інсуліном люди колють. Спочатку було страшно. Міг пів години біля того сидіти. А потім звик уже, пробиваю шкірку — навчився колоти без синців", — розповідає Павло Вінтоняк.

Фото: Суспільне Карпати Препарат для росту Павло Вінтоняк коле у дві руки та дві ноги

24 тис. грн у місяць на лікування для родини — велика сума, каже мама Оля. Жінка 16 років працювала санітаркою у Космачі, проте потрапила під скорочення.

"Якщо біржа прийме, то попрацюю дев’ять місяців. А далі треба їхати за кордон, гроші заробляти", — говорить Ольга Вінтоняк.

Фото: Суспільне Карпати Павло Вінтоняк мріє робити євроремонти

Влітку хлопець сам хотів заробити. Він вчиться на муляра-штукатура у Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжі. Але підприємці відмовляються брати на роботу Павла, каже майстер виробничого навчання закладу Віктор Слободян.

Фото: Суспільне Карпати Майстер виробничого навчання Віктор Слободян розповів, як навчається Павло

"Коли він йде на практику, думають: "Що ця дитина в нас хоче?". Бо в основному приходять дорослі, тобто високі, фізично сильні хлопці. Їм треба пісок, цеглу носити, подавати. А йому кажуть: “Дякуємо, ми не беремо”. От в цьому є трохи проблема. Хоча він може працювати нарівні, інколи — краще від інших", — говорить Віктор Слободян.

У коледжі намагаються допомогти студенту. Також збирали гроші, каже голова студентської профспілки Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу Романа Чемерис.

Фото: Суспільне Карпати Голова студентської профспілки Романа Чемерис розповіла про допомогу закладу для Павла

"Павлом опікувалися волонтери, цю справу почали рухати. І ми їх, власне, і підтримали. Хочемо звернутися до депутатів місцевих рад, і надіємося, що вони нам допоможуть" — розповіла Романа Чемерис.

Хлопець мріє у майбутньому робити євроремонти, мати власну справу, а ще — створити сім'ю.

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