В Одесі суддя призначив підсудному бути добрішим та прочитати "Поліанну"

Одеський суддя Олександр Гарський визнав винним у скоєні кримінального проступку 35-річного чоловіка, призначив йому покарання у вигляді штрафу та рекомендував бути добрішим й прочитати роман Елеонор Портер "Полліана". Про це повідомили в пресслужбі Малиновського районного суду міста Одеси.

Звинувачуваного судили за події 23 червня 2020 року. Тоді дружина одесита направилась до однієї зі шкіл Одеси, щоб домовитися про влаштування дитини. Жінка помітила, як її автомобіль подряпала якась людина. Почався конфлікт. Коли чоловік почув в телефоні крики власних дітей, відразу поїхав до місця подій. Він вийшов з автомобіля та вдарив в обличчя одного з учасників суперечки. Незнайомий чоловік впав на землю. Він подряпав лікті.

Дії нападника кваліфікували за ч.1 ст.125 ККУ. Його визнали винним. Чоловіку доведеться сплатити 850 гривень штрафу та дотримуватися рекомендацій судді.

"Людина випромінює те, чим сповнені її розум і серце. Якщо він буде доброзичливий і чуйний, то таким незабаром стане і його ближній. Однак якщо він буде похмурий, буркотливий і прискіпливий – його ближній з лишком відплатить йому тим же!" – зазначив Олександр Гарський.

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