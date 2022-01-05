Миколаївська майстриня Аліна Пелюхівська створює різдвяні віночки та різноманітні вироби до свята, використовуючи природні матеріали та вторинну сировину. Основна ціль її творчості — давати друге життя використаним речам.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла сама майстриня.

Аліна Пелюхівська виробляє прикраси на двері та святковий стіл: різдвяні віночки, свічнички, штучні ялинки, ліхтарики, ялинкові прикраси тощо.

"Я працюю з природними матеріалами, тобто з тим, що я знаходжу на вулиці. Те, що люди викидають, я його використовую повторно: картон, скло, шкаралупу від фісташок. З картону можуть бути шкатулки, новорічні прикраси на ялинку. У своїх новорічних віночках я використовую картонну основу, а не пінопласт. Також використовую старі газети. Щоб менше сміття було в природі, я їх використовую повторно", — розповідає Аліна Пелюхівська

Фото: особистий архів Аліни Пелюхівської Віночки та штучна ялинка з вторинних матеріалів

За словами майстрині, на один віночок вона витрачає один день, стільки ж часу йде на ялинку з вторинних матеріалів висотою один метр. Різдвяні віночки Аліна Пелюхівська робить 37-40 сантиметрів у діаметрі.

"Необхідно вирізати кільце з картону, потім обгорнути кільце газетою, закрутити це все малярною стрічкою. Потім весь цей виріб закрутити мішковиною. Мішковина також вторинне перероблення, роблю тільки з того, що вже було у використанні. Для всіх віночків є свої коробки, щоб потім люди не думали, де його класти, як його зберігати після свят", — каже Аліна Пелюхівська.

Фото: особистий архів Аліни Пелюхівської Процес створення виробів

Також створює різдвяні свічнички.

Фото: особистий архів Аліни Пелюхівської Процес створення підсвічників

"У свічниках картонна основа. Потім цю картонну заготовку я набиваю папером. Використовую клей ПВА чи гарячий клей. Дуже рідко використовую шпаклювання",– розповідає Аліна Пелюхівська.

Фото: особистий архів Аліни Пелюхівської Підсвічники, створенні майстринею

Майстриня каже, що її надихає краса природи та поєднання цих природних матеріалів. За її словами, у кожному виробі відбивається особистий почерк майстра.

Фото: особистий архів Аліни Пелюхівської Вироби майстрині

"Люди бояться купувати вироби з природних матеріалів, тому що хвилюються, що там можуть з’явитися якісь шкідники. Але навіть через рік з моїми виробами нічого не стається. Найголовніше — це дуже добре висушити матеріал", – говорить Аліна Пелюхівська.

Фото: особистий архів Анни Сальник Штучні ялинки

Творчою діяльністю жінка займається два роки, поєднує її з основною роботою.

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