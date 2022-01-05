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Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює декор із вторинних матеріалів
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Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює декор із вторинних матеріалів

Дар'я Свистуха
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Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює декор із вторинних матеріалів Фото: Суспільне Миколаїв

Миколаївська майстриня Аліна Пелюхівська створює різдвяні віночки та різноманітні вироби до свята, використовуючи природні матеріали та вторинну сировину. Основна ціль її творчості давати друге життя використаним речам.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла сама майстриня.

Аліна Пелюхівська виробляє прикраси на двері та святковий стіл: різдвяні віночки, свічнички, штучні ялинки, ліхтарики, ялинкові прикраси тощо.

"Я працюю з природними матеріалами, тобто з тим, що я знаходжу на вулиці. Те, що люди викидають, я його використовую повторно: картон, скло, шкаралупу від фісташок. З картону можуть бути шкатулки, новорічні прикраси на ялинку. У своїх новорічних віночках я використовую картонну основу, а не пінопласт. Також використовую старі газети. Щоб менше сміття було в природі, я їх використовую повторно", — розповідає Аліна Пелюхівська

Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює різдвяний декор з вторинних матеріалівФото: особистий архів Аліни Пелюхівської

Віночки та штучна ялинка з вторинних матеріалів

За словами майстрині, на один віночок вона витрачає один день, стільки ж часу йде на ялинку з вторинних матеріалів висотою один метр. Різдвяні віночки Аліна Пелюхівська робить 37-40 сантиметрів у діаметрі.

"Необхідно вирізати кільце з картону, потім обгорнути кільце газетою, закрутити це все малярною стрічкою. Потім весь цей виріб закрутити мішковиною. Мішковина також вторинне перероблення, роблю тільки з того, що вже було у використанні. Для всіх віночків є свої коробки, щоб потім люди не думали, де його класти, як його зберігати після свят", — каже Аліна Пелюхівська.

Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює різдвяний декор з вторинних матеріалівФото: особистий архів Аліни Пелюхівської

Процес створення виробів

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Також створює різдвяні свічнички.

Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює різдвяний декор з вторинних матеріалівФото: особистий архів Аліни Пелюхівської

Процес створення підсвічників

"У свічниках картонна основа. Потім цю картонну заготовку я набиваю папером. Використовую клей ПВА чи гарячий клей. Дуже рідко використовую шпаклювання",– розповідає Аліна Пелюхівська.

Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює різдвяний декор з вторинних матеріалівФото: особистий архів Аліни Пелюхівської

Підсвічники, створенні майстринею

Майстриня каже, що її надихає краса природи та поєднання цих природних матеріалів. За її словами, у кожному виробі відбивається особистий почерк майстра.

Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює різдвяний декор з вторинних матеріалівФото: особистий архів Аліни Пелюхівської

Вироби майстрині

"Люди бояться купувати вироби з природних матеріалів, тому що хвилюються, що там можуть з’явитися якісь шкідники. Але навіть через рік з моїми виробами нічого не стається. Найголовніше — це дуже добре висушити матеріал", – говорить Аліна Пелюхівська.

Друге життя використаних речей. Майстриня з Миколаєва створює різдвяний декор з вторинних матеріалівФото: особистий архів Анни Сальник

Штучні ялинки

Творчою діяльністю жінка займається два роки, поєднує її з основною роботою.

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