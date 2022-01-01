Одеські комунальники 1 січня вивезли понад п'ять тисяч покинутих ялинок

1 січня комунальники вивезли з міста понад 5 тияч покинутих ялинок. Найбільше дерев виявили в Приморському та Суворовському районах. Про це повідомили в пресслужбі департаменту міського господарства Одеської міської ради.

За даними пресслужби, ялинки лишили "недобросовісні підприємці". Комунальники закликають здавати новорічні дерева у спеціалізовані пункти прийому.

Департамент міського господарства ОМР

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