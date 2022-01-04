На Маланка-фест до Чернівців приїдуть понад 30 колективів. Яким буде фестиваль

На Маланка-фест до Чернівців приїдуть понад 30 колективів. Призовий фонд для учасників складатиме понад 200 тисяч гривень.

Про це Суспільному сказала засновниця фестивалю Оксана Лелюк.

За її словами, відкриття свята розпочнеться о 12:00 15 січня на площі Філармонії. Перше коло центром міста зроблять усі часники ходи. Друге — учасники, які матимуть конструкції на автомобілях. Фольклорні колективи будуть виступати на сцені.

Через карантинні обмеження попередньо в учасників перевірятимуть сертифікати про вакцинацію або негативні ПЛР-тести на COVID-19. Також додатково проінформують людей, щоб дотримувались карантинних вимог.

Також 16 січня відбудеться показ фільму про буковинську Маланку у кінотеатрі Миколайчука.

Що відомо

Маланка — народне та церковне свято напередодні "старого" Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Буковини.

У Чернівцях на проведення фестивалю "Маланка-фест" виділять 400 тисяч гривень. Рішення прийняли на сесії міської ради. За нього проголосували 22 депутати.

У 2020 році в Чернівцях не проводили фестиваль через карантинні обмеження та поширення коронавірусної інфекції. Замість фестивалю провели онлайн-конкурс на найкраще фото з попередніх років.

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