У Дніпрі безпритульні собаки нападають на мешканців. Що робити

У Дніпрі мешканку житлового масиву Сокіл Олену Глєбову вкусила за ногу одна з безпритульних собак. Жінка розповіла Суспільному: собака напала, коли вона йшла ввечері по вулиці Євпаторійській.

Одразу після нападу собаки дніпрянка зателефонувала у "швидку" і вже наступного дня отримала першу дозу щеплення від сказу.

"Одна з собак вчепилася в ногу, є прокус, є порвані штани, є больові відчуття. У "швидкій" сказали, що на травмпунктах вакцин у місті немає, треба звертатись до сімейного лікаря. Лікар же сказав, що на травмпунктах вакцини є і потрібно в першу чергу звертатись до них. Тобто допомога могла бути надана ще у день, коли все сталося", - розповідає Олена Глєбова.

Лікар ортопед-травматолог Микина Скуридін говорить: до нього щодня звертаються люди після нападів та укусів бродячих собак.

За словами дніпрянки, на Соколі мешкає близько 10 безпритульних собак, для них тут поставили саморобну буду з коріння дерев. Мешканці вулиці Євпаторійської додають: намагались собак відловлювати, телефонували в "Зооконтроль", але безрезультатно. Від того, що собаки чиповані, вакциновані, стерилізовані, кусатись вони менше не стали.

Суспільне Дніпро Безпритульні собаки

Суспільне також зателефонувало до комунального підприємства "Зооконтроль" та запитали, чи їм відомо про зграю безпритульних собак на житловому масиві Сокіл.

"Заявка по цій ситуації до нас потрапила через гарячу лінію міськради. До нас напряму ніхто не звертався. По собакам за цією адресоюзаявки є, собаки там є, ми вже багато з них стерилізували. Відлов там дуже важкий. По цій ситуації ми також працюємо, завтра вийде інспектор подивитись, що за собака там була, з кліпсою, чи без кліпси", - відповіла начальниця відділу реєстрації тварин комунального підприємства «Зооконтроль» Ірина Пономаренко.

Щодо Євпаторійської вулиці, то посадовиця порекомендувала не підгодовувати собак біля ринку, біля дитячих закладів і тоді вони з цієї території підуть.

Олена Глєбова надіслала запит у міськраду за даним питанням і отримала відповідь з рекомендацією звернення до притулків зоозахисних організацій. Наразі вона продовжує лікування антибіотиками та курс щеплень.

Читайте також

Як підгодовувати тварин узимку – розповідають дніпровські зооволонтери

На Житомирщині школярі зібрали гроші й купили корм, іграшки та ліки для безпритульних тварин

Скільки безпритульних тварин прихистили кияни у 2020 році. Розповідає КМДА

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро