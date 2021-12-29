Узимку на Дніпропетровщині гинуть тисячі птахів, каже орнітолог Олександр Пономаренко. Також від холодів потерпають безпритульні тварини. За словами представниці «Зооконтролю» Ірини Пономаренко, зараз на вулицях Дніпра більше півтори тисячі собак і котів. Як можна допомагати птахам і звірам, дізнавалося Суспільне Дніпро.

Насіння соняшника та несолоне сало для синичок

Дніпрянка Валерія Пригожина розповідає: годувати птахів почала близько 10 років тому. Тоді вона жила у приватному будинку в центрі міста. У ньому було дуже холодно.

«Я дивилася на птахів, які теж гуляли по подвір’ю, і їм теж дуже холодно було. І я відчула, що ми якось разом і треба виживати разом. Моя перша годівничка була з пластикової пляшки, але я її обмотала різнокольоровими нитками. Потім це вже стало такою гарною традицією: вже багато років я підгодовую кожну зиму наших птахів», – розповіла жінка.

Валерія каже: годує птахів насінням соняшника та несолоним салом. Також каже, що любить поспостерігати за своїми підопічними.

«Вони дуже цікаві, ці синички, за ними дуже цікаво спостерігати. Горобці – якісь не такі веселі, а синички дуже придурошні та веселі. Мій стиль», – додає вона.

https://pixabay.com Синичка (ілюстративне фото)

Чим годувати птахів, а чим – не можна

Старший науковий співробітник Дніпровсько-Орільського заповідника Олександр Пономаренко розповідає: у місті зимують синиці, шпаки, дятли та інші птахи. Усього близько 60 видів.

Дрібних птахів можна підгодовувати.

«Мова йде як про різноманітних синиць, так і про різноманітних в’юркових. Дуже популярне у птахів насіння соняшника. Просо, овес, насіння конопель. Іноді навіть насіння бур’янів продають як відсів при роботі на токах. Не треба готувати якось насіння, воно повинне бути не солоне, сире. Якщо ви хочете підготувати дятлів чи синиць салом, то сало теж повинне бути сирим», – порадив він.

А от хлібу, каже Олександр Пономаренко, в годівничці не місце.

«У природній дієті не має такого виду корму, який мав би такої кількості клейковини і перш за все крохмалю. Це важка їжа. Він ще є продуктом діяльності мікроорганізмів, хлібних дріжджів. Відповідно, це теж може негативно вплинути на мікрофлору кишківника», – розповів фахівець.

Крім того, розповідає Олександр Пономаренко, підкладати їжу в годівничку треба постійно. Адже птахи починають розраховувати на цю кормову базу.

"Для мене це звичайна справа" – дніпрянка, яка підгодовує котів

Дніпрянка Юлія Терентьєва взимку підгодовує бездомних котів. Дає їм і сухий, і мокрий корм. Каже: частіше за все годує котів поблизу будинку, де живе, і поблизу місця своєї роботи. Для цього завжди бере з собою корм.

«Пам’ятаю, як я вразила одну зі своїх подруг таким вчинком, що вона потім ходила і розповідала: ви знаєте, що Юля робить. А для мене це звичайна справа. Люблю в принципі тварин, і я розумію, що взимку їм поганенько. Де вони ще знайдуть їжу, якщо люди про них піклуватися не будуть», – зазначає дніпрянка.

Суспільне Дніпро Бездомні коти у снігопад, Дніпро, 27 грудня 2021 року

Як правильно турбуватися про безпритульних собак та котів

Представниця КП «Зооконтроль» Ірина Пономаренко каже: тварин на вулиці треба годувати правильно. Їх треба відводити кудись, де немає великої кількості людей. Потім – прибирати після того, як тварина поїла.

Собак і котів категорично не можна годувати кістками, особливо пташиними, тому що вони трубчасті, гострі та можуть поранити внутрішні органи. Оптимально – каша з обрізками, розповіла фахівчиня.

Будки поблизу будинків, каже Ірина Пономаренко, можна зводити лише після погодження з іншими жителями та профільними департаментами міськради, адже це мала архітектурна форма. Пускати тварин до під’їзду, за словами Ірини Пономаренко, не можна.

Нині на вулицях Дніпра, каже вона, живе більше півтори тисячі собак і котів. Цьогоріч стерилізували близько тисячі безпритульних тварин.

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