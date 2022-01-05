Херсонка створила колекцію крафтового варення для прихильників Гаррі Поттера

Херсонка Олеся Маркітан створила колекцію крафтового варення та присвятила її 20-річниці фільму про Гаррі Поттера.

Олеся Маркітан показує 80-річну абрикосу на подвір’ї, говорить в сезон з неї можна зібрати 30 відер фруктів. Створювати крафтове варення почала давно, коли ще працювала журналісткою, а ідея виготовити варення для кожного з факультетів школи чародійства Хогвартса виникла завдяки сину.

"Гаррі – це улюблений герой дитинства мого сина. У нього на поличці і досі стоїть повне зібрання пригод хлопчика-чарівника. Тому коли я думала, які подарунки зробити до нового року в першу чергу згадала про Гаррі. І до того ж зараз 20-річчя Потеріани, тому перший подарунок, який я зварила – це був Гаррі Поттер", - говорить жінка.

Кухня-майстерня Олесі налічує десятки видів варення та соусів, жінка багато експериментує та використовує не традиційні інгредієнти.

"Останнє, що я встигла зашліфувати перед самим новим роком – це селера. В мене є селера, відварена у вигляді варення і є у вигляді соусу. І те, і те смачно. І ніколи не скажеш, що це один овоч", - каже Олеся Маркітан.

Фото: Владислав Чеботарьов/Суспільне Херсон

Олеся розповідає, що серйозно зайнятися створенням варення та змінити професію наважилася під час пандемії.

"10 років – це час, коли я свідомо почала збирати рецептуру. У мене на сьогодні понад 250 рецептів варення, яке є в моїй колекції. Хоча варити почала ще раніше. А в пандемію все так склалося, я вирішила змінити професію, остаточно піти журналістики і почала думати, чим мені зайнятися. А оскільки у мене зібралася критична маса баночок, я вирішила зайнятися солодкими заготівлями" - розповіла Олеся Маркітан.

Фото: Владислав Чеботарьов/Суспільне Херсон

Своє варення Олеся називає казковим не тільки через авторські рецепти, окрім варення в колекції Гаррі Поттера можна, наприклад, знайти карту мародерів.

"Всі варення у мене мають бути з прив’язкою до факультетів Хогвартсу. Яка найголовніша риса? – Це колір. Тому усі джеми та конфітюри я спочатку відбирала за кольоровою гамою. Гарбуз – це помаранчевий колір. Зелений – це ківі-яблуко, вишня – червоний. Спочатку це був колір, а потім я почала думати, що подобається дітям", - говорить жінка.

Також є колекції присвячені казкам, а до варення у співавторстві з друзями жінка записує аудіоказки. Одну з таких серій планує випустити у новому році.

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