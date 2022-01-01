"Ми створюємо казку": херсонські художниці розробляють декор до свят

Про наближення Нового року нагадує поява атрибутів на всіх публічних просторах. Все блищить, горить, переливається. У Херсоні дві художниці – Ольга Кострова та Марина Тимошенко створюють святковий настрій для містян. Обидві працювали у театрі, але цього було замало для творчих людей.

Дівчата спробували себе у декоруванні і зрозуміли, що найбільше хочуть займатись саме оформленням приміщень.

Художниці не полишають і живопис – їхні картини прикрашають інтер’єри закладів Херсона. Від такої роботи відчувають себе дуже щасливими.

Фото: Ольга Кострова Фото декору з архіву Ольги Кострової та Марини Тимошенко

Художниця-декораторка Марина Тимошенко розказала, що спочатку працювала у школі, вела гурток малювання та проводила художні майстер-класи.

"Потім я прийшла працювати в театр, була спочатку художником з реклами, потім – помічником художника-декоратора, тому ця тема стала близькою, з декором, матеріалами, інструментами", - говорить Марина Тимошенко.

Фото: Ольга Кострова Фото декору з архіву Ольги Кострової та Марини Тимошенко

У театрі художниці знайшли одна одну. Почали з оформлення весіль, брали участь у місцевих конкурсах костюмів на Геловін. А потім на прохання знайомих зайнялись декоруванням.

Художниця-декораторка Ольга Кострова каже, що дуже приємно, що люди самі цікавляться їх творчістю.

"Якось вони знаходять нас, начебто і реклами такої в нас немає, лише сторінка в Інстаграм", - розповідає Ольга.

Фото: Ольга Кострова Фото декору з архіву Ольги Кострової та Марини Тимошенко

Зараз Марина і Ольга – разом «МіО Декор». Творчий тандем розробляє ідеї декору і творить магію: золотий і червоний кольори, зелені засніжені гілки над палаючим вогнем у каміні.

"Це насолода, це радує очі. Це як і святковий декор, і такий декор, коли ти приходиш в заклади Херсона і бачиш те, що ми малювали, те, що ми робили, те, що ми вигадували самостійно, дуже подобається, я люблю цю роботу і мені хочеться, щоб було побільше свят. Кожного разу ми бачимо очі, які, так само як і ми радуються, так по-дитячому, ой, як гарно! Як все красиво! ", - каже Марина Тимошенко.

Фото: Ольга Кострова Фото декору з архіву Ольги Кострової та Марини Тимошенко

За словами Ольги Кострової, вони отримують задоволення вже коли починають прикрашати приміщення.

"Приємно, коли людям подобається наша творчість. Тоді розумієш, що все недарма: сидиш ночами і витрачаєш купу часу, щоб зробити щось гарне. Ми щасливі люди ще й тому, що в нас вийшов такий гарний дует", - говорить художниця-декораторка Ольга Кострова.

Олена Ліщенко

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber