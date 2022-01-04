1 500 світлин на спортивну тематику, одну з яких відзначили на Всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії, відзняв вінничанин Сергій Гомон. Фотографувати 29-ти річний чоловік почав 5 років тому. Займався баскетболом, брав з собою фотоапарат і "ловив моменти". Каже, зацікавився саме спортивною фотографією.

За освітою Сергій системний інженер та графічний дизайнер, а за покликанням, каже, фотограф. Каже, для того, аби зробити якісне фото, треба іноді витратити не одну годину часу.

"На фото круто виглядають елементи емоцій, мінімум рухів, і так само класно виходять піруети, коли вони спортсмени стрибають", — каже Сергій.

Разом із Суспільним фотограф прийшов до спорткомплексу, де тренуються акробати.

Суспільне Вінниця

Спортсменки Каріна, Еліна та Аліна, які займаються спортивною акробатикою, розглядають світлини Сергія Гомона. Кажуть, під час чемпіонатів та турнірів фотографуються здебільшого на мобільні телефони.

"На телефон зовсім не та якість, зовсім не ті світлини, які ми очікуємо. На професійний фотоапарат дуже гарно виходить", — говорить Аліна Пугач.

Суспільне Вінниця

Професійно спортивною фотографією Сергій займається 5 років. В його колекції світлини різних видів спорту, зокрема, баскетбол, волейбол, легка атлетика, біг, стрибки у висоту, водні види спорту і велопробіги.

Світлину спортсмена на велосипеді, якого на фініші тренер поливає водою відзначили на всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії. Свої роботи на розгляд журі надіслали 95 авторів з 18 областей. Світлина вінничанина у трійці найкращих.

"Гонка була напружена і хлопцям потрібна була моральна підтримка. Це було влітку, один з етапів всеукраїнської гонки. Я просто побачив цей момент і зрозумів, що я маю його "зловити" і мені вдалося", — розповів фотограф.

Фото: Сергій Гомон

В конкурсі спортивної фотографії, яку організовує Національний олімпійський комітет України, вінничанин брав участь вчетверте. Бути першим, каже, поки що не вдалось. Посідав друге і третє місця.

"Я інколи переглядаю свої старі фото і бачу наскільки я виріс з того моменту. Це постійна робота і немає меж досконалості", — зазначив Сергій Гомон.

Окрім спорту Сергій фотографує природу та Вінницю, особливо, розповідає, подобається робити фото ввечері. Каже, постійно в пошуку того самого кадру, з яким зможе перемогти на всесвітньому конкурсі спортивної фотографії.

Фотографії Сергія Гомона:

Фото: Сергій Гомон

Фото: Сергій Гомон

Фото: Сергій Гомон

Фото: Сергій Гомон

Фото: Сергій Гомон

Фото: Сергій Гомон

Читайте також