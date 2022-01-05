7 січня, тобто за Юліанським календарем, відзначають Різдво парафіяни Православної церкви України. У цей час завершується піст, тому можна готувати на вечерю м’ясні страви. Більше про релігійні традиції, пов’язані з Різдвом та Святвечором, Суспільному розповів архієпископ Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

Святий вечір – одне з християнських свят, яке відзначають увечері напередодні Різдва Христового. Цей час треба проводити у колі родини, каже архієпископ.

"На Полтавщині такий звичай, що у цей вечір хрещені батьки ходять до своїх хрещеників. Але з точки зору церковної традиції – це вечеря пісна. Тобто ще триває піст увечері, напередодні Різдва. Тому якихось гостин, застіль робити не варто у цей вечір", − говорить архієпископ Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір.

Починати вечерю на Святвечір за звичаєм потрібно, коли на небі з’явиться перша зірка. Вона символізує Вифлеємську зірку, яка привела мудреців до маленького Ісуса Христа, каже архієпископ. За його словами, традиційною ритуальною стравою є кутя, усі інші – різні у регіонах України.

фото: УНІАН Гурт колядників

"Особливість їх, що ці страви – пісні. Це міг бути борщ, вареники з картоплею чи просом. На столі могла бути рибна страва. Народознавці чомусь вважають, що в цю вечерю має бути 12 страв, але це не дуже логічно. Піст – це обмеження в кількості споживання їжі, тобто стримання себе".

7 січня закінчується піст, який триває із 28 листопада. У це свято влаштовують літургії у храмах, говорить архієпископ Федір:

"Після літургії продовжуємо святкувати за святковим столом. Ось там вже, звичайно, жодних обмежень пісних немає. Можна ходити в гості, приходять колядники, приходять рідні, близькі".

7 січня у всіх храмах та церквах на Полтавщині мають відбутися святкові богослужіння.

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