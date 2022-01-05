На Вінниччині 19-річного юнака підозрюють у пограбуванні двох чоловіків. Сталося це 3 січня у селі Івонівка Могилів-Подільського району, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Повідомлення про крадіжку поліцейські отримали від 40-річного чоловіка. Він розповів, що близько 22:00 до будинку, де він проживає з рідним братом увійшов невідомий чоловік. Він у балаклаві та погрожував пістолетом. Грабіжник забрав 7 000 гривень, мобільні телефони та інші речі. Опір нападнику чоловіки не чинили через інвалідність.

Нацполіція Вінниччини

Правоохоронці зʼясували, що до злочину може бути причетним 19-річний житель села Буша. Юнака знайшли у будинку сусіда, куди він попросився переночувати. У грабіжника знайшли та вилучили гроші та речі, які він украв, а також пістолет та два пакети з канабісом.

Нацполіція Вінниччини

Також поліцейські зʼясували, що хлопець перебуває у розшуку за викрадення автомобіля Skoda. Торік, у грудні, автівку він поцупив у жителя Ямпільської ТГ та поїхав на ній на Хмельниччину. Втім дорогою з’їхав у кювет й на місці події автомобіль покинув.

Юнаку оголосили про підозру у вчиненні крадіжки. Наразі слідчі готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Кримінальні провадження відкриті за трьома статтями: ч. 3 ст. 187 (розбій), ст. 286 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Хлопцеві загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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