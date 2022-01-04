Був напідпитку: на Вінниччині чоловік влаштував стрілянину у сусідській хаті

На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину із рушниці у будинку сусідів. Із двома дорослими в оселі було четверо дітей. Стрілець нікого не травмував. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Сталося це 4 січня близько пʼятої години ранку у селі Каташин Гайсинського району. 31-річна жінка повідомила поліцейських про те, що в її хату увірвався 47-річний сусід із рушницею.Чоловік кілька разів хаотично вистрілив в будинку та втік. У цей час в оселі були п’ятеро племінників заявниці, четверо з яких – неповнолітні.

Аби знайти чоловіка, правоохоронці ввели в дію операції "Грім" та "Сирена". Озброєного мисливською рушницею порушника знайшли у нежитловому будинку.

Нацполіція Вінниччини

На вимогу поліцейських чоловік вийшов з будинку та здався. Він був у стані алкогольного спʼяніння. А свої дії пояснив "неприязню до родини", йдеться у дописі.

Чоловік наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують матеріали для оголошення йому про підозру. Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Стрілку загрожує до 7 років позбавлення волі.

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