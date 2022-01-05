Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Туристам радять утриматися від походів у гори. Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу гідрологічних прогнозів гідрометцентру.
"5-6 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей — значна сніголавинна небезпека (третій рівень). Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.
За даними сніголавинних станцій, станом на 8:00 5 січня:
- на станції Пожежевська температура повітря — 0,7°C, вітер південно-західний — 8-12 м/с, хмарно. Висота снігового покриву — 55-160 см. Сніг хуртовинний, нестабільний;
- на станції Плай температура — 1,6°C, вітер південно-західний — 16-20 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 32-61 см. Сніг — насичений водою, слабо закріплений;
- на посту Драгобрат температура повітря — 2,3°C. Висота снігового покриву — 173 см.
5 січня у більшості регіонів України очікується дощова погода. Температура повітря становитиме +7...+9°C. Дощі синоптики прогнозують у північних, західних та центральних регіонах.
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