Дощі і тепло. Якою буде погода 5 січня

5 січня у більшості регіонів України очікується дощова погода. Температура повітря підніметься до +7...+9°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, дощі синоптики прогнозують у північних, західних та центральних регіонах.

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях денна температура повітря підніметься до +6...+8°С, у Сумській — до +4...+6°С, вночі показник опуститься до 0...+3°С.

На заході також дощитиме. Вдень температура повітря становитиме +6...+8°С, вночі — +3...+5°С.

У Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях синоптики обіцяють невеликий дощ, натомість у Кіровоградській області — хмарно з проясненнями. Денна температура становитиме +6...+8°С, нічна — +2...+4°С.

На сході країни очікується мінлива хмарність, вдень температура повітря підніметься до +6...+8°С, вночі — до -1...-5°С. На Харківщині та Луганщині синоптики також прогнозують дощі.

Найтепліше буде у південних областях: повітря прогріється до +7…+9°С, вночі — +4...+6°С.

Що відомо

У столиці рік розпочався з температурних рекордів. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях у Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Американські дослідники із Корнелльського університету проаналізували близько 90 тисяч рецензованих праць стосовно кліматичних змін. У понад 99,9% матеріалів науковці зробили висновок, що першопричиною глобального потепління здебільшого є діяльність людей.

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