У Хмельницькому водій легковика збив жінку, яка переходила через дорогу

У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, у якій водій легковика збив жінку, яка переходила через дорогу. Про це повідомляє сектор комунікації Хмельницького районного управління поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 3 січня, близько 16.00 години по вулиці Панаса Мирного.
"45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Ауді А4", збив 34-річну хмельничанку, яка перетинала дорогу в невстановленому місці. Внаслідок наїзду жінка утримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні", - кажуть у поліції.
Додають, за вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286Карається штрафом від 3400 до 8500 гривень або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Читайте також
- Внаслідок ДТП на Хмельниччині травмувалася людина