У Хмельницькому водій легковика збив жінку, яка переходила через дорогу

У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, у якій водій легковика збив жінку, яка переходила через дорогу. Про це повідомляє сектор комунікації Хмельницького районного управління поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 3 січня, близько 16.00 години по вулиці Панаса Мирного.

"45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Ауді А4", збив 34-річну хмельничанку, яка перетинала дорогу в невстановленому місці. Внаслідок наїзду жінка утримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в травматологічне відділення Хмельницької міської лікарні", - кажуть у поліції.

Додають, за вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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