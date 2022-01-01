На початку пандемії коронавірусу на Буковині сусіди вимагали виселити дружину першого інфікованого з будинку, а з частиною медиків припиняли спілкуватися знайомі, бо боялись захворіти на COVID. У 2021 році почалась вакцинальна кампанія, через це вірус став менш загрозливим для тих, хто має щеплення, розповідає головна санітарна лікарка області Наталія Гопко. Суспільне нагадує, як буковинці сприймали пандемію на початку два роки тому та що змінилося зараз.

На початку березня 2020 року медики шпиталізували дружину чернівчанина, в якого першого в Україні виявили коронавірус. У неї не було симптомів, але сусіди наполягали вивезти жінку — ввечері вони зібрались під під'їздом. На збори приїжджали політики, посадовці й поліцейські.

Так на коронавірус реагували на початку.

Того ж місяця в області ввели карантин. Тоді влаштовували блокпости між селами, де виявляли випадки захворювання. Зокрема, до Колінківців та Топорівців потрапити могли лише жителі цих сіл.

Фото: Молодий Буковинець Блокпост на в'їзді

Під час спалаху коронавірусу жителька Колінківців, яка тоді повернулась з Італії, прийшла на акцію з великою кількістю людей. Згодом у неї виявили COVID. Через це, за її словами, сусіди їй погрожували. Зокрема нібито казали, що спалять будинок. Тоді жінка записала відеозвернення.

Зараз вона повернулась до Італії й живе там, розповів голова громади Юрій Пасічник.

Одними з перших в селі захворіло подружжя Лариси та Юрія Ротарів. Лариса каже, що ймовірно інфікувались на зборах села. Кілька днів подружжя лікувалось вдома, однак через погіршення стану їх шпиталізували в лікарню в Хотині.

"У селі був такий ажіотаж, виявляли нові випадки, почали всіх перевіряти. Ми викликали лікаря, він прийшов послухав і сказав, що в нас вже є хрипи, навіть двостороннє запалення. Нам сказали викликати швидку, своєю машиною ми не могли їхати, бо поставили блокпости. У лікарні нас зустріли вже в цих "скафандрах", — говорить Лариса.

Суспільне Буковина Жителі Колінківців Лариса та Юрій Ротар

Голова громади Юрій Пасічник два роки тому працював сімейний лікарем. Там він був єдиним медиком, який виходив на огляд до пацієнтів з підозрою на коронавірус.

"Ми не розуміли до кінця шляхи передачі вірусу, не розуміли стійкість вірусу, тому робили такі загальні кроки, що робиться в зоні епідситуації", — каже Пасічник.

Спочатку усіх контактних осіб записували у звіт й відстежували їх стан. Пізніше вслідкувати за всіма було неможливо.

"Настільки багато людей стало: от зайшов у магазин інфікований, і спробуй визначити всіх контактних осіб. Хоч зведені дані про контактних ми давали ще впродовж року. Найбільш точні цифри, які могли", — розповідає Пасічник.

Суспільне Буковина Медик у захисному костюмі

Хворим почали надавати допомогу ще до того, як міністерство охорони здоров'я розробило протокол лікування від коронавірусу, каже медсестра Сторожинецької лікарні Ірина Фальоса. Вона була однією з перших, хто лікував "ковідних" пацієнтів у стаціонарах. Розповідає, що тоді її підтримали родичі, однак знайомі уникали спілкування, дізнавшись що вона працює в інфекційному відділенні.

"Спочатку всі боялися до медиків підходити. Є й такі, що дотепер бояться, але ми працюємо, ми теж перехворіли. Спочатку було страшно, але і ми, і родичі вже звикли", — каже медсестра.

За словами головної санітарної лікарки Наталії Гопко, зараз вірус менш загрозливий, аніж був на початку пандемії, оскільки винайшли вакцину.

"На початку ми не мали вакцини, на відміну від пандемії грипу, наприклад. Це було одним з болючих питань. Зараз нічого іншого як вакцинуватися ми не вигадаємо. Всі, хто мають ризики перенести важко цю хворобу або, на жаль, помруть, або мають вакцинуватися", — каже Гопко.

За два роки в області померли три тисячі людей з підтвердженим COVID-19.

Суспільне Буковина Головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко

За словами Гопко, зараз кількість буковинців, у яких виявляють коронавірус, невелика. Водночас ситуація може змінитися після новорічних свят.

Що відомо