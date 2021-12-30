Дев’ять років поспіль подружжя Шевченків зі Сміли випікає пряничні будиночки напередодні новорічних свят. Протягом грудня черкащани виготовляють дві сотні таких їстівних архітектурних споруд. Про це Суспільному розповіла господиня Ірина Шевченко.

Пліч-о-пліч, весь грудень, з 9-ї до 17-ї години подружжя Шевченків виготовляє пряничні будиночки. Ірина розфарбовує деталі композиції, Тарас збирає конструкцію. Усі заготовки випікають з тіста завчасно.

"Борошно, мед, трішки цукру кладемо, спеції, масло вершкове. Там кориця, імбир, кардамону буває трішки кладу або спеціальні спеції для пряничків", – зазначила господиня.

Суспільне Черкаси Новорічні пряничні будиночки подружжя Шевченків

Вперше Ірина виготовила хатинку дев’ять років тому. Жінка розповіла, що пекла для онучок. Будиночок одразу вийшов смачним і красивим, тому й спробувала готувати на замовлення.

Суспільне Черкаси Кондитерка зі Сміли Ірина Шевченко

"Їздила я всього один раз на курси по пряниках, але це вже давненько було, то там трішки досвіду отримала. А так, в основному, все сама, експерименти, все шось пробую, все щось новеньке, там десь шось в інтернеті підгляну, так все експерименти, експерименти, експерименти", – прокоментувала кондитерка.

Суспільне Черкаси Господар Тарас відповідає за конструювання і склеювання пряничних будиночків

Тарас Шевченко відповідає за конструювання і склеювання.

"Такі речі, що стосуються крему або ще якісь, то Іра цим займається. Роблю те, що мені довіряють, як некваліфікованому робітнику в цьому плані: конструювання, випікання, склеювання, такі всі моменти, що я можу робити", – розповів чоловік.

Пан Тарас додав: він завжди підтримував дружину у кондитерській справі.

"Цей процес – він непростий, він чарівний. От люди кажуть, що це такий аромат, ці пряники так пахнуть, це свято, це те, що радує душу", – сказав чоловік.

Суспільне Черкаси Подружжя Шевченків за роботою

Чоловік додав: собаки й коти надворі понаїдалися, поки вони з дружиною знайшли рецепт.

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Суспільне Черкаси Подружжя Шевченків зі Сміли виготовляє новорічні пряничні будиночки

Смілянка Людмила Бурбулюк на свята замовляє у подружжя Шевченків пряники, цього разу прийшла за гостинцями для дітей.

"Придбала наборчик: тут є сніговичок і символ року, ще рукавичка є", – зауважила вона. І додала: вони готують завжди смачно та красиво.

Суспільне Черкаси Смілянка Людмила Бурбулюк

"Ми постійно замовляємо на всі свята, які можливі, і купуємо завжди. Я можу зателефонувати, запитати, що є, запитати, що мені до вподоби і замовити. Завжди все смачно і гарно", – розповіла замовниця.

Суспільне Черкаси Пряничні будиночки

Такі новорічні хатинки радить з’їсти протягом пів року, зауважила пані Ірина. Кондитерка розповіла: в целофановій упаковці пряники можуть зберігатися значно довше і не змінять своїх їстівних якостей.

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