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На Полтавщині потяг збив жінку
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На Полтавщині потяг збив жінку

Ігор Ізотов
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На Полтавщині потяг збив жінку Поліція Полтавщини

Поблизу залізничної станції "Селещина" Полтавського району людину травмував потяг. Після зіткнення жінку відвезли до Машівської лікарні. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Аварія сталася 4 січня близько 10-ї години біля залізничної станції. Пасажирський потяг сполученням Київ - Костянтинівка травмував 38-річну жінку. Причини та обставини з’ясовують поліцейські, каже Василь Зуб.

Травмовану відвезли до Машівської районної лікарні з рваними ранами стегна та кисті, а ще – закритим переломом правої променевої кістки, розповів Суспільному Василь Зуб. Того ж дня її перевезли до обласної лікарні в Полтаві.

Кримінальне провадження розпочали за частиною другою статті «Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту». Санкція – від двох до семи років позбавлення волі.

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