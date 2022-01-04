На Полтавщині потяг травмував жінку

На залізничному переїзді у селі Оржиця Лубенського району людину травмував потяг. Після зіткнення жінку відвезли до Гребінківської лікарні. Про це Суспільному повідомила речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

Подія сталася 3 січня близько 11:25 на залізничному перегоні у Гребінківській громаді. Вантажний потяг сполученням «Гребінка – Шевченко» травмував 81-річну жінку, що переходила колію. Причини та обставини з’ясовують поліцейські, каже Поліна Ларіна.

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Травмовану пенсіонерку відвезли до Гребінківської лікарні з відкритим переломом руки та забоєм грудної клітини, розповіла Суспільному речниця Лубенського райуправління поліції Юлія Кваша. Травмованій наклали гіпс і відпустили додому.

Кримінальне провадження розпочали за частиною другою статті «Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту». Санкція – від двох до семи років позбавлення волі.

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