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На Полтавщині потяг травмував жінку
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На Полтавщині потяг травмував жінку

Ігор Ізотов
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На Полтавщині потяг травмував жінку гунп полтава

На залізничному переїзді у селі Оржиця Лубенського району людину травмував потяг. Після зіткнення жінку відвезли до Гребінківської лікарні. Про це Суспільному повідомила речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

Подія сталася 3 січня близько 11:25 на залізничному перегоні у Гребінківській громаді. Вантажний потяг сполученням «Гребінка – Шевченко» травмував 81-річну жінку, що переходила колію. Причини та обставини з’ясовують поліцейські, каже Поліна Ларіна.

На Полтавщині потяг травмував на жінкугунп полтава

Вантажний потяг, що травмував жінку

Травмовану пенсіонерку відвезли до Гребінківської лікарні з відкритим переломом руки та забоєм грудної клітини, розповіла Суспільному речниця Лубенського райуправління поліції Юлія Кваша. Травмованій наклали гіпс і відпустили додому.

Кримінальне провадження розпочали за частиною другою статті «Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту». Санкція – від двох до семи років позбавлення волі.

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