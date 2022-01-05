Аварія в Одесі. Госпіталізували жінку та двох дітей

5 січня в Малиновському районі Одеси приблизно о 10:30 на нерегульованому перехресті вулиць Михайла Грушевського та Шилова зіштовхнулися Mercedes та Daewoo Lanos. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції одеської області.

За даними поліції, до лікарні доставили пасажирів автомобіля Mercedes: жінку та двох дітей. Причини події наразі з'ясовує слідство.

патрульна поліція Одеської області

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