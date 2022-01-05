logo logo
Аварія в Одесі. Госпіталізували жінку та двох дітей
ДТППОЛІЦІЯРегіони

Аварія в Одесі. Госпіталізували жінку та двох дітей

Діана Зубар
·
·
Аварія в Одесі. Госпіталізували жінку та двох дітей Патрульна поліція Одеської області

5 січня в Малиновському районі Одеси приблизно о 10:30 на нерегульованому перехресті вулиць Михайла Грушевського та Шилова зіштовхнулися Mercedes та Daewoo Lanos. Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції одеської області.

За даними поліції, до лікарні доставили пасажирів автомобіля Mercedes: жінку та двох дітей. Причини події наразі з'ясовує слідство.

Аварія в Одесі. Госпіталізували жінку та двох дітейпатрульна поліція Одеської області

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди