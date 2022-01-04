До 9ºС тепла: на Черкащині продовжується потепління

5 січня на Черкащині температура повітря вдень підійматиметься до 9 градусів тепла. Про це Суспільному повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, цього дня дощитиме, а вітер посилиться до 15-18 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1-6, вдень 4-9 градусів тепла.

"Шостого січня температура дещо знизиться і впродовж доби прогнозуємо від двох градусів морозу до трьох тепла. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг", — зауважив Віталій Постригань.

7-9 січня істотних опадів не буде, а погоду в області формуватиме антициклон, який посилить нічне вихолоджування, додав він. У ніч на суботу температура становитиме 5-10, у решту ночей — 1-7 градусів морозу. Найхолоднішим із цих трьох днів стане Різдво: стовпчики термометрів опустяться до п'яти градусів морозу.

10-12 січня, зауважив синоптик, черговий атлантичний циклон знову принесе невеликі опади та хвилю тепла. Температура повітря коливатиметься вночі від нуля до трьох градусів морозу, вдень — від нуля до трьох тепла.

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