Двоє буковинців стріляли в землю й травмували очі. Їм зрикошетило гравієм

У селі Мамалига Чернівецької області двоє чоловіків під час суперечки вистрілили в землю. Гравій зрикошетив і травмував їм очі.
Про це повідомляють на сайті нацполіції області.
Ситуація трапилась 2 січня. Поліцію повідомили лікарі швидкої медичної допомоги. Вони госпіталізували 26-річного та 30-річного жителів села Мамалига.
За інформацією поліції, зброя була зареєстрована. Її вилучили.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганство. Найменша санкція за нею — штраф 17 тисяч гривень.
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