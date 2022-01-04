На Вінниччині автівка на смерть збила велосипедистку

На Вінниччині водій автомобіля "Renault" на смерть збив велосипедистку. Аварія сталася ввечері 4 січня, близько 17:20, у Гнівані. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Ірина Добровольська.

Попередньо відомо, що 51-річна жителька села Селище Гніванської ТГ на велосипеді переїджала дорогу. У цей час на неї наїхала автівка. Від отриманих травм жінка загинула на місці аварії.

За кермом автомобіля знаходився 30-ти річний односелець велосипедистки. У чоловіка взяли зразки крові для проведення аналізу на стан сп’яніння.

Наразі розпочате досудове розслідування. За таке правопорушення передбачено позбавлення волі до 8 років.

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