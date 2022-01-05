На Кіровоградщині підтвердили 49 нових випадків COVID-19

У Кіровоградській області за добу COVID-19 підтвердили у 49 людей, 174 жителі одужали, шестеро померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 20;

у Голованівському районі – 4;

у Новоукраїнському районі – 13 випадків;

в Олександрійському районі – 12.

Одужали

91 житель Кропивницького району

27 жителів Олександрійського району;

51 житель Новоукраїнського району;

Померли

60-річний чоловік з Олександрійвської громади Кропивницького району;

75-річна жінка з Олександрійської громади Олександрійського району;

двоє хворих з Новоукраїнського району: 79-річний чоловік з Піщанобрідської громади та 73-річна жінка з Новомиргородської громади;

двоє хворих з Голованівського району: 69-річний чоловік з Побузької громади та 75-річна жінка з Надлацької громади.

За минулу добу зробили 607 ПЛР-тестування. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 26 досліджень ІФА та 255 досліджень на антиген.

За словами Надії Оперчук, у Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 33299 випадків COVID-19, одужали 29742 людини. Від ускладнень померли 1545 жителів регіону.