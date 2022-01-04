Що таке бодіфлекс або як схуднути завдяки правильному диханню

Бодіфлекс (Bodyflex) — це техніка задля підтримання ваги у нормі, яку розробила американська домогосподарка Грір Чайлдерс на початку 1990-х років. Як оздоровча система впливає на здоров’я та за допомогою якої техніки можна схуднути без фізичних зусиль, просто дихаючи правильно, розповіли в ефірі Українського радіо інструкторка з дихальної гімнастики Олена Бас та активний користувач технік дихальної гімнастики Микола Вайпан.

Про популярність бодіфлексу

Олена Бас зазначила, що в Україні бодіфлекс популярний, чимало людей вже отримавши результати рекомендують цей курс іншим.

"За останні два роки ця техніка набула нової хвилі популярності. Перше, що спонукає людей приходити до студії на бодіфлекс, це бажання схуднути. Потім вони відкривають для себе нові можливості цієї оздоровчої системи, яка сприяє доброму самопочуттю та енергійному стану людини", — розповіла інструкторка.

Про техніку бодіфлексу

"Сам по собі кисень спалює жирову речовину. Що більше людина отримує кисню, то більше дає своєму тілу імпульсу для спалювання. Техніка бодіфлексу — це поєднання глибокого діафрагмального дихання, вакууму живота, що стимулює внутрішні органи і робить самомасаж, та статичних вправ, які задіюють усі м’язи. Як наслідок — людина залишається в тонусі та отримує гарний результат по всьому тілу", — пояснила Олена Бас.

Вона відзначила, що дихання — це рефлекс, але не всі ми глибоко дихаємо у житті. Переважно у нас поверхневе дихання. А якщо ми переходимо на глибоке діафрагмальне дихання, то наш організм насичується киснем.

Перед тим як виконувати дихальні вправи вона рекомендує провітрити приміщення і випити склянку води.

Про результати бодіфлексу

Якщо у людини багато зайвої ваги, то перші результати можна побачити за 14 днів за умови регулярного тренуватися, обіцяє тренерка.

"Ця техніка не вимагає багато часу, вона достатньо легка, її можна використовувати самостійно вдома. Особливість цієї техніки, що за перший короткий час, людина бачить свої результати у зменшенні об’ємів. Це надихає продовжувати займатися і потім підтягуються кілограми. Якщо позайматися два тижні та місяць, результати схуднення вже будуть помічати інші люди", — зазначила Бас.

Про протипоказання

Протипоказаннями можуть бути всі види захворювань на стадії загострення.

"Це може бути гіпертонічний криз, серцева недостатність, захворювання щитоподібної залози та глаукома. Якщо у людини є лише схильність до гіпертонії, то можна займатися окремими дихальними вправами у ті дні, коли тиск нормальний", — пояснила інструкторка з дихальної гімнастики.

Не рекомендують займатися цією технікою на будь-якому терміні вагітності, оскільки там є вакуум живота. Але після народження дитини ця техніка навпаки дуже допомагає повернути форму.

"Якщо під час перших занять у людини паморочиться в голові, то це нормальне відчуття, яке може тривати перший тиждень, бо організм не звик до потрапляння великої кількості кисню", — додала Олена Бас.

Як спробувати вперше?

Техніка бодіфлексу має п’ять етапів.

"Перше, що потрібно зробити — перевірити, як ми дихаємо. Для цього треба покласти одну руку на грудну клітину, іншу на низ живота і почати дихати, як ми це робимо зазвичай. Якщо у вас підіймається лише грудна клітина, то слід сконцентруватися на животі. На видиху живіт треба напружити, а на вдиху — розслабити. Завдання — почати дихати так, щоб працював живіт", — розповіла інструкторка з бодіфлексу.

"Сама техніка побудована так: спочатку видих і живіт притискається до спини, далі глибокий вдих через ніс. Потім потрібно видихнути все повітря і для цього слід підняти підборіддя та видихнути зі звуком "ах". Поки весь кисень не вийде, не закриваємо рота. Далі затримуємо дихання до восьми секунд і підтягуємо живіт якомога глибше під ребра. Цю вправу краще виконувати стоячи, поклавши руки на стегна. Головне в цій вправі — не напружувати плечі", — пояснює Бас.

"Ці вправи рекомендують виконувати до 15 хвилин зранку до сніданку, лише попивши води. Коли шлунок наповнений і працює, бодіфлексом займатися не можна. Також технікою бодіфлексу можна займатися і ввечері, орієнтовно через три години після вживання їжі. Не обов’язково займатися стоячи, можна вправи виконувати навіть у ліжку. Головне — підібрати для себе комфортний варіант", — додала інструкторка.

За її порадою заняття із тренером дадуть швидший результат.

Про практичні результати

Микола Вайпан розповів, що почав займатися дихальними вправами, бо часто подорожував і змінював часові пояси.

"Раніше потрібно було два тижні, щоб організм налаштувався на новий часовий пояс. Після кількох днів дихальної гімнастики, організм почав проходити цей етап дуже швидко. Завдяки дихальним вправам по кілька хвилин через день чи два, вдалося зробити корекцію ваги. Практично одразу відчувається бадьорість і додається життєвої енергії", — розповів активний користувач технік дихальної гімнастики.

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