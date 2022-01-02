На Вінниччині водій легковика на смерть збив пішохода та втік з місця аварії. Сталося це ввечері 1 січня у селі Кирнасівка Тульчинського району, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Аварія сталася по вулиці Соборній близько 20:00. Автівка "ВАЗ", за кермом якої був 28 – річний мешканець Тростянецької територіальної громади, наїхала на чоловіка. Той ішов по узбіччю дороги. Від отриманих травм людина померла на місці. Загиблим виявися 60-річний місцевий житель. Водій з місця ДТП утік.

Втім вранці 2 січня кермувальник прийшов до районного відділу поліції та зізнався у вчиненому. Наразі слідчі з’ясовують обставини цієї аварії. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями: ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці). Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

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