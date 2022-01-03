На Буковині оштрафували батька, який не пускав чотирьох своїх дітей до школи

У Чернівецькій області батька чотирьох дітей оштрафували на 850 гривень. Він не дозволяв своїм дітям ходити до школи.

Про це йдеться в постанові Путильського районного суду, оприлюдненій 30 грудня.

Чоловік не виконував обов`язків щодо навчання та виховання чотирьох неповнолітніх дітей. Два роки тому їх перевели на домашню форму навчання, а коли у 2021 році повернули до школи — вони пропускали заняття без поважних причин.

Діти навчаються у 2, 6, 8 та 11 класі. У постанові повідомляють, що батько відмовлявся від написання його дітьми контрольних робіт, посилаючись на їхнє вільне право вибору. Також у вересні 2021 року написав заяву директору про відмову від атестата сина про закінчення школи.

У суді батько своєї вини не визнав. Він сказав, є керівником свого життя та створеної ним сім`ї. Тому за добровільним вибором вирішив змінити своє соціальне життя на природне. Змусити його дітей відвідувати школу нібито ніхто не має права, оскільки він та його діти є вільними людьми.

Сім'я живе у високогірному селі подалі від інших будинків.

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