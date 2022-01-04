Дренаж не передбачався проєктом, – таку причину виникнення калюж на відремонтованому стадіоні у Борзні назвав начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Ярослав Слєсаренко.

"Те, що було зроблене, воно не стосується самого поля земляного, а та частина, яка закладена гумою спеціальною для занять спортом. І там без неї взагалі неможливо було робити, бо близько 200 кв.м гуми, яка не пропускає вологу і тому там треба було зробити, але тим же проєктом це не було передбачено. Коли ми відкоригували, цю ділянку ми частково розвантажили від опадів. Але дане водовідведення не впливає на саме поле".

Стадіон урочисто відкрили 29 грудня. Його реконструкція коштувала близько 10 мільйонів гривень, 7 з них виділили з державного фонду регіонального розвитку. За кілька днів, на свята, жителі Борзни почали поширювати світлини із замерзлою калюжею на полі, яку самі борзнянці називали "басейном".

ФОТО: Суспільне Чернігів У Борзні затоплює нещодавно відремонтований стадіон: коли виправлять недоліки

За словами Ярослава Слєсаренка, проєкт капремонту розробляли у 2017 році за кошти територіальної громади. Він не передбачав системи водовідведення взагалі. Коли восени 2021 взялися до робіт, проєкт скоригували та частково заклали дренаж під гумові доріжки. Зробити його під полем не змогли, бо були обмежені виділеними коштами.

ФОТО: Суспільне Чернігів У Борзні затоплює нещодавно відремонтований стадіон: коли виправлять недоліки

4 січня на поле виїжджали представники громади, підрядника та УКБ. Підрядник зобов’язався навесні виправити недоліки в роботі та підсипати поле. Дренажну ж систему під полем попередньо готова взяти на себе громада, повідомив Ярослав Слєсаренко. Голова громади Лариса Осадчук та її заступник Суспільному у коментарі відмовили. В облдержадміністрації розв'язання питання вбачають у контролі за якістю проєктів.

"Проєкти мають бути якісні та актуальні. І це важливо для того, щоб були дотримані всі норми для інклюзії, для інвалідів, і всього-всього, раніше ж цього не було. Стадіони не відкривалися із біговими доріжками чи з сектором для стрибків, для метання ядра і списа. А зараз це все передбачено", – розповів заступник голови ОДА Дмитро Іванов.

Детальніше розповідаємо у сюжеті:

Читайте також:

Реєстрація стартує 5 січня: як на Чернігівщині проходитиме пробне ЗНО