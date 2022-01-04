Реєстрація стартує 5 січня: як на Чернігівщині проходитиме пробне ЗНО

Реєстрація на пробне ЗНО стартує від 5 січня і триватиме до 18 години 22 січня. Коштуватиме воно для жителів Чернігівщини 309 гривень. Про це в коментарі Суспільному розповів заступник директора Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Микола Ренський. З його слів, оплату потрібно внести не пізніше 25 січня.

Пройти тестування можна з двох предметів: української мови чи української мови та літератури та будь-якого іншого предмету на вибір. Для цього учасникам пробного тестування потрібно зареєструватися на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти.

"Треба виконувати всі дії, які програма буде пропонувати, і заповнити певну інформацію про себе, обрати предмети, які потрібні для тестування, і там можна зробити проплату".

За словами Ренського, на сайті Київського регіонального центру, в зону обслуговування якого входять Київ, Київська, Черкаська та Чернігівська області, є банкінг, тож оплату можна провести онлайн. Після цього надійде персональний код доступу до особистого кабінету учасника пробного тестування.

Пробне тестування з української мови чи української мови та літератури проходитиме 19 березня, зі всіх інших предметів – 26 березня. Правильні відповіді можна буде дізнатися протягом трьох днів з моменту тестування

"Ви виконуєте завдання в аудиторії, як потрібно, знайомитесь з процедурою. Потім приходите додому, заходите в особистий кабінет, вносите правильні відповіді, на вашу думку. Потім програма видасть результат по 200-бальній шкалі та 12-ти бальній".

Результати тестування будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня – з української мови, української мови і літератури та 1 квітня – з інших предметів. Запрошення-перепустка для участі у пробному тестуванні з'явиться у кабінеті учасника з 10 березня.

Читайте також:

Підсумки року. Культура та освіта. Дайджест