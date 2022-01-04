Перша у 2022 році: в Одеському зоопарку народилася лама

Сьогодні, 4 січня, в Одеському зоопарку народилася лама. Вона стала першою твариною, яка з'явилася на світ на території звіринцю у 2022 році. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка поспілкувалася з директором закладу Ігорем Біляковим.

"Зазвичай у нас приплід починається наприкінці січня, а цього року – майже одразу після Нового року. Народила малюка лама Лайма, яка з'явилася на світ під час карантину у 2020 році", – розповів Біляков.

За словами співробітників звіринця, молода матуся піклується за дитинчатою добре. Маленька лама почуває себе добре, вона народилася здоровою та вже бігає по відкритому вольєру. А ось батько дитини став агресивним до людей, особливо у присутності малюка. Він часто плюється у відвідувачів.

Суспільне Одеса Лама, яка народилася в Одеському зоопарку 4 січня 2022 року

Суспільне Одеса Лама, яка народилася в Одеському зоопарку 4 січня 2022 року

"Всього в зоопарку шість дорослих лам, малюк став сьомим. Наразі ми ще не підходили до новонародженої лами, тому її вагу не знаємо. Вона зростатиме дуже швидко. Чотири-п'ять місяців лама буде на молочній дієті, потім почне поступово переходити на інші корми", – додав Ігор Біляков.

Також наприкінці 2021 року в зоопарку народилося дитинча зебри Гранта. У пресслужбі зоопарку повідомили, що хлопчик добре себе почуває та має веселий настрій.

Одеський зоопарк Дитинча зебри, яке народилася в Одеському зоопарку наприкинці 2021 року

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