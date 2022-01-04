На Одещині чоловік зламав двері до одного з поштових відділень, пошкодив сейф з грошима і викрав 800 тисяч гривень. Під час затримання він наїхав на поліцейського автомобілем. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області

Подія відбулася у Великому Дальнику. За даними поліції, чоловік лишив свій автомобіль у середмісті. З нього правоохоронці вилучили прилади для злому вікон, дверей та замків й інші речові докази. Самого водія з викраденими коштами затримали на стаціонарному пості, коли той нібито намагався потрапити до Болградського району.

У пресслужбі повідомили, що чоловік вже був засуджений за розбійні напади. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Біляївський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Національна поліція в Одеській області

Національна поліція в Одеській області

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