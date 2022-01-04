245 людей від початку нового року до 4 січня звернулися до Хмельницького міського травмпункту по медичну допомогу. Про це розповів завідувач травмпунктом Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков. За його словами, це на 40 відсотків більше, ніж за той самий період минулого року. З якими травмами найчастіше зверталися хмельничани під час новорічних вихідних і чи травмувалися люди у святкові вихідні піротехнікою, у матеріалі Суспільного.

Травмувалася 2 січня о 6-й вечора на Львівському шосе, говорить відвідувачка травмпункту Людмила: "От йшла, ще лід був, посковзнулася, вдарилася відром. Тепер думаю, чи це ребро, чи це серце болить. Пчихну - болить, кашляну – болить. Зроблю якийсь різкий рух – болить. Я щось переживаю".

Мати впала 2 січня, розповідає донька Олена. Чому по медичну допомогу не звернулася того ж дня, жінка каже: "Не думали, що серйозно. Ну, впала, що перший раз. Розумієте, а тут така ситуація, це шийка стегна в неї. Їй 89 років. Йшла, перечепилася й впала".

Хмельничанка Надія каже, що травмувалася через власну собаку: "Послизнулася, собака замотала цепом, і я впала. Голова болить, нудить. І все, більш нічого".

Завідувач травмпунктом міської лікарні Руслан Колєсніков розповідає: "Новорічні свята минули без ексцесів. Звернулися 1-го січня 66 чоловік за допомогою, 2 січня - 85. 3 січня - 66 чоловік".

За його словами, найбільше люди під час трьох вихідних травмувалися у побуті: "Більше люди падали і отримували переломи. Ожеледиці нема, це також велике значення має, що такої великої кількості людей також не було. Зазвичай, ми приймаємо 60-70 людей. А от тільки 2-го числа було 85 чоловік, це збільшилося на 10-20 пацієнтів".

Першого січня до міського травмпункту через травми, отримані під час бійок, звернулося 16 людей, каже Руслан Колєсніков. Другого та третього січня з такими травмами було по 8 осіб. Додає: "З травмами від піротехнічних засобів за медичною допомогою пацієнтів не було. Що, напевно, свідчить про правильне поводження з піротехнічними засобами - петардами, феєрверками".

Востаннє феєрверками в новорічну ніч травмувалися 4 роки тому, говорить Руслан Колєсніков: "Тільки 12 пролунало, і одразу пацієнт був через 2-3 хвилини. Тому що тут біля площі, поруч. Розірвалася петарда в руці. Відповідно, там було роботи цілу ніч".

Минулого року за перші три доби до міського травмпункту звернулося 145 осіб, говорить Руслан Колєсніков.

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