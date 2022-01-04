У Львові прооперували немовля, яке доправили медичним гелікоптером з Ужгорода

У Львові прооперували немовля, яке доправили на медичному гелікоптері з Ужгорода 21 грудня. У хлопчика була вада серця — важка форма аномалії ЕбштейнаАнома́лія Ебште́йна (англ. Ebstein's anomaly) — вроджена вада серця, при якій стулки трикуспідального клапана (ТК) зміщені в порожнину правого шлуночку серця, в результаті чого формується атріалізована частина шлуночку.. Про це повідомили у пресслужбі 1 ТМО Львова.
"Спочатку проводилася медикаментозна терапія, але було прийнято рішення все-таки прооперувати дитинку. Операцію провели на 10-ту добу життя. Операція минула успішно", — розповіла лікуюча лікарка немовляти Марія Шатанська.
Під час операції хлопчику встановили стент – спеціальну медичну трубку у артеріальній протоці. Після цього у нього почала підвищуватись сатурація та припинилося посиніння.
Зараз дитині 18 днів. Стан хлопчика стабілізувався. У майбутньому йому ще мають провести операцію.
Що відомо
- Дитина народилася 17 грудня. Через 10 годин після народження шкіра дитини почала синіти. Новонародженого перевели на апарат ШВЛ. Про це розповів старший лікар-ординатор блоку інтенсивної терапії новонароджених Ужгородського міського пологового будинку Степан Богдан.
- Коли дитину стабілізували, вирішили транспортувати до Львова.
- В Ужгород гелікоптером прилетіли львівські медики. Немовля повезли з пологового будинку Ужгорода до міського аеропорту, звідки — забрали гелікоптером. 21 грудня дитину доставили до Львова.
Читайте нас у Instagram: головні новини регіону