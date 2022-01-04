У Львові прооперували немовля, яке доправили медичним гелікоптером з Ужгорода

У Львові прооперували немовля, яке доправили на медичному гелікоптері з Ужгорода 21 грудня. У хлопчика була вада серця — важка форма аномалії Ебштейна. Про це повідомили у пресслужбі 1 ТМО Львова.

"Спочатку проводилася медикаментозна терапія, але було прийнято рішення все-таки прооперувати дитинку. Операцію провели на 10-ту добу життя. Операція минула успішно", — розповіла лікуюча лікарка немовляти Марія Шатанська.

Під час операції хлопчику встановили стент – спеціальну медичну трубку у артеріальній протоці. Після цього у нього почала підвищуватись сатурація та припинилося посиніння.

Зараз дитині 18 днів. Стан хлопчика стабілізувався. У майбутньому йому ще мають провести операцію.

Що відомо

Дитина народилася 17 грудня. Через 10 годин після народження шкіра дитини почала синіти. Новонародженого перевели на апарат ШВЛ. Про це розповів старший лікар-ординатор блоку інтенсивної терапії новонароджених Ужгородського міського пологового будинку Степан Богдан.

Коли дитину стабілізували, вирішили транспортувати до Львова.

В Ужгород гелікоптером прилетіли львівські медики. Немовля повезли з пологового будинку Ужгорода до міського аеропорту, звідки — забрали гелікоптером. 21 грудня дитину доставили до Львова.

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