Мокрий сніг та +1: яку погоду прогнозують на Рівненщині на Різдво

На Рівненщині у п'ятницю 7 січня очікують мокрий сніг та хмарну погоду з проясненнями. Про це Суспільному повідомили в обласному центрі гідрометеорології. До Різдва по області прогнозують температурні коливання від 5° морозу вночі до 9° тепла удень.

У середу, 5 січня, на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, повідомив начальник обласного центру гідрометеорології Богдан Масовець.

"Часом падатиме дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер буде західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень – 4-9° тепла", – зазначив Богдан Масовець.

На четвер, 6 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, протягом доби – невеликий сніг або мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер буде західний, силою 7-12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

У п'ятницю, 7 січня, на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, вночі – місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Вітер буде західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 1° до 6° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла.

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