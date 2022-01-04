Харківщина отримала понад 20 тисяч вакцин від COVID-19 з Дніпропетровської області.

Про це 4 січня під час наради в обладміністрації розказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"30 грудня ми отримали додатково 20 тисяч доз CoronaVac, їх перерозподілили з Дніпропетровської області, та 3,5 тисячі доз Pfizer", — сказав Хаустов.

За його словами, вакцини вже відправили до районів області.

З початку кампанії вакцинації на Харківщині обидві дози вакцини отримали 934 667 людей, сказав Хаустов.

Що відомо