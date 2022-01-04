Харківщина отримала понад 20 тисяч вакцин від COVID-19 з Дніпропетровської області.
Про це 4 січня під час наради в обладміністрації розказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
"30 грудня ми отримали додатково 20 тисяч доз CoronaVac, їх перерозподілили з Дніпропетровської області, та 3,5 тисячі доз Pfizer", — сказав Хаустов.
За його словами, вакцини вже відправили до районів області.
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З початку кампанії вакцинації на Харківщині обидві дози вакцини отримали 934 667 людей, сказав Хаустов.
Що відомо
- Кампанія з вакцинації на Харківщині розпочалася 25 лютого. Першою щеплення отримала лікарка Дилара Гарбуз.
- Рівня вакцинації у понад мільйон щеплень Харківщина досягла у жовтні. На 1 січня 2022 року в Харківській області зробили вже понад два мільйони щеплень.
- Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа