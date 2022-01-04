Партію вакцини Pfizer, термін придатності якої завершився 2 січня, не утилізують: вакцини встигли використати.

Про це Суспільному розказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов 4 січня.

Він відзначив, що на Харківщині змінили спосіб зберігання вакцини.

"Зараз у нас вже інший метод зберігання, вакцина зберігається у глибокій заморозці, розморожуємо за потребою, й коли використовуємо, розморожуємо ще. Робимо так від грудня. На залишку нічого немає", — сказав Хаустов.

Також на Харківщині є вакцина Moderna, термін придатності якої спливе 7 січня. На 17 грудня вакцини з цієї партії було 11 тис. доз.

"Ще є в нас час, її розподілили у регіоні. Думаю, що ми впораємося і з цим", — сказав Максим Хаустов.

Скільки доз Moderna, термін придатності якої спливе 7 січня, ще лишилося, очільник Департаменту охорони здоров'я не уточнив.

"Вчора, 3 січня, ми зробили понад 5 тис. щеплень, це замало. Сподіваюся, що темпи вакцинації пришвидшаться", — каже Хаустов.

Читайте також

На Харківщині зробили понад 2 млн щеплень від COVID