На Харківщині зробили понад 2 млн щеплень від COVID

На 1 січня у Харківській області від початку кампанії з вакцинації зробили 2 млн 173 щеплення від коронавірусу.

Понад 930 тисяч жителів регіону вже отримали обидві дози вакцини, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Минулої доби на Харківщині зробили 4528 щеплень. Додаткову дозу вакцини отримали 162 жителі Харківської області, 17 — ревакцинальну, сказано у повідомленні.

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації у регіоні не працюватимуть, роботу відновлять 3 січня.

Що відомо