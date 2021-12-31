"Цей рік був найважчим за 15 років роботи" — про 2021 рік розповіла завідувачка інфекційного відділення Юлія Рихва. За її словами, новий штам "Дельта" змушував медиків постійно працювати в режимі нон-стоп.

Нині інфекційна лікарня заповнена на 40 відсотків, тож тепер напередодні новорічних свят вони можуть трішки "видихнути", зауважила Юлія Рихва.

Нині на склі інфекційних боксів новорічні прикраси, Дід Мороз та Снігуронька. А за ним — найтяжчі пацієнти лікарні. У реанімації рятують життя дванадцятьох людей. Ліжка в інтенсивній терапії протягом року ніколи не були пустими, зауважила завідувачка приймального відділення Юлія Спаська.

"Із кінця вересня-початку жовтня був вибуховий пік, кількість госпіталізацій просто наростала на очах. Максимальне навантаження випало на жовтень і листопад. Зараз ми бачимо зменшення госпіталізованих майже вдвічі".

Суспільне Черкаси

Нині майже в кожній палаті є вільні місця для пацієнтів. А в коридорах стоять кисневі концентратори, якими зараз не користуються. Зайнято 35 ліжок із 90. Черкащанин Іван Безуглий перебуває у лікарні тиждень. Він розповів, що "запустив" хворобу, бо не міг потрапити до свого сімейного лікарня:

"Черговий лікар мене направив на рентген та на тест, він був позитивним, на рентгені — двостороннє запалення легень, то вони викликали «швидку» і привезли мене сюди".

Чоловік додав, що новорічні свята проведе на лікарняному ліжку, але через це не засмучується:

"Я не переймаюсь. Новий рік, то Новий рік, а здоров’я — головне".

Суспільне Черкаси Іван Безуглий

Уперше за останній місяць дихає без маски черкащанка Любов Шевченко. Жінка зазначила, що без допомоги лікарів побороти коронавірус не змогла б:

"У мене була дуже погана ситуація з легенями. Якось в ночі я всі трубки із себе познімала і до мене прибіг лікар, і сказав ще б трішки і ми б вас не врятували. Вони мої ангели охоронці. Всі за мною доглядали. Це поки сам не переживеш, не зрозумієш".

Найважче, зазначила пані Любов, бути тут без своєї сім’ї:

"Скучила за ними, просто до сліз. В мене тут всі: і чоловік і сестра, і племінниця. І у внука було ось день народження — 16 років. Але нічого, усе можна надолужити, навіть влітку".

Суспільне Черкаси

Як розповіла Юлія Рихва, цьогоріч ковід помолодшав. Наймолодшому пацієнту було всього місяць. У тяжкому стані надходило й багато підлітків, додала лікарка:

"Два тижні тому в нас був пік, в нас лежало по 15 - 20 діток. Вони різного віку і від місяця, і старші. Були деякі з дуже важкою легеневою недостатністю з пневмонією. На щастя, зараз цей пік пройшов і зараз у на у відділенні діток немає".

Фахівчиня розповіла, що часом було страшно, бо кількість смертей цього року збільшилась:

"Перебіг хвороби протікає дуже тяжко і не передбачувано. Легенева недостатність наростає швидко не дивлячись на наші старання і роботу. І на жаль в цю епідемію було дуже багато летальних випадків. Думок все кинути — не було, але моменти зневіри наступали, коли опускалися руки. Адже коли ти борешся за життя людей і робиш все що можеш, а людина все одно помирає це дуже тяжко.

Суспільне Черкаси

Звикли дивитись на пацієнтів через запотілі щитки, слухати постійний шум медичного обладнання та змирилася зі слідами від респіраторів на своїх обличчях – розповіла Юлія Спаська. Вона додала, що за два роки епідемії лікарі пройшли нелегкий шлях.

"Масових звільнень за весь час епідемії не було. Страхів вже немає, ми розуміємо, що ми маємо робити, розуміємо принципи кисневої підтримки в порівняні з початком пандемії, коли ніхто не знав як правильно щось робити".

Усі ці труднощі навчили розуміти один одного з пів слова, додала лікарка. І зараз усі працюють як "годинник", адже розуміють що життя пацієнтів залежить від кожного.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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