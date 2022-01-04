"Терези" з Алеї кованих скульптур у Рівному забрали на реставрацію

Металеву фігуру "Терезів" з Алеї кованих скульптур на Лебединці, яку пошкодили напередодні, 4 січня забрали на реставрацію. Про це Суспільному повідомила засновниця фестивалю "Металеве серце України" Ніна Крока, з ініціативи якої фігури Зодіаку встановили у 2018 році.

Поламані навпіл "Терези" з Алеї кованих скульптур забрали зранку 4 січня.

Фото: Суспільне Рівне

Очевидицею того, як забирали пошкоджену скульптуру, була двірничка Світлана.

"Приїжджали хлопці, які за ними доглядають, і всі інші фігури попідкручували, а цю забрали сьогодні вранці", – розповіла Світлана.

Фото: Суспільне Рівне

12 знаків Зодіаку на алеї встановили влітку 2018 року. Це був подарунок місту від організаторки фестивалю "Металеве серце України" Ніни Кроки.

Фото: Суспільне Рівне

Рівнянка Алла Гусятинська щодня прогулюється цією алеєю.

"Щоб вилазили на них, то не бачила, але підходять до свого знака і фотографуються", – зауважила Алла Гусятинська.

Фото: Суспільне Рівне

У березні 2019-го року, коли одна з фігур впала на дев'ятирічну дівчинку, з'ясувалося, що ковані скульптури не мають балансоутримувача. Тодішній міський голова Рівного Володимир Хомко, після перемовин із Ніною Крокою, заявив про готовність взяти на баланс міста. Але цього досі не сталося.

"Це була громадська ініціатива приватних підприємиць, пані Кроки, пані Ярощук, які опікувалися цими фігурами. І немає документів, які б давали нам підстави взяти їх на баланс. Потрібно з цими меценатами, які їх встановили, розпочати цей процес, щоб вони офіційно їх передали місту. Тоді за ними буде нагляд", – пояснив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Ніна Крока Суспільному підтвердила, що ковані "Терези" вона забрала на реставрацію і відремонтує фігуру за свої гроші. Передавати на утримання місту ці скульптури організаторка фестивалю "Металеве серце України" не готова.

"Я не можу віддати, щоб хтось взяв пензлика і щось там підмалював. Це ж скульптура, вона має свою цінність. Я завжди за ними дивлюся, наймаю ковалів за власні кошти. І це все реставрується. Основне, що ніхто його не забрав додому і не здав на металобрухт. А так ми відреставруємо", – зауважила Ніна Крока.

Фото: Суспільне Рівне

Повернути на Алею кованих скульптур "Терези" Ніна Крока планує вже навесні. Тоді ж, з її слів, планують відреставрувати й інші знаки Зодіаку.

Що відомо

Переламані навпіл: на Алеї кованих скульптур у Рівному пошкодили "Терези".

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