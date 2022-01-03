На Алеї кованих скульптур хтось переламав навпіл металеві "Терези". Як інформує журналістка Суспільного, решта з 12-ти знаків Зодіаку – неушкоджені. Це не перший випадок, коли на Алеї кованих скульптур нищать скульптури.
Речниця Рівнеради Ольга Лірник повідомила, що про цей факт їй відомо. Але інформацію про те, на чиєму балансі вони перебувають і чи будуть їх відновлювати пообіцяла надати завтра.
Знаки зодіаку з’явилися на Алеї кованих скульптур влітку 2018 року. Це подарунок місту від організаторів фестивалю "Металеве серце України".
Нагадаємо, що у березні 2019 року з цієї алеї на 9-річну дівчинку впали металеві "Близнюки", коли та підійшла до них сфотографуватися. За кілька місяців до того з алеї зникли Тілець і Діва. Як з’ясували тоді журналісти Суспільного, ці фігури привезли й поклали на територію підприємства "Рівнебудпостач" невідомі.
Пізніше усі знаки Зодіаку забрали з Лебединки, відремонтували й повернули на місце, закріпивши міцніше. А також встановили таблички-попередження про заборону ходити біля фігур.
Тодішній міський голова Рівного Володимир Хомко у коментарі Суспільному зазначав, що на баланс міста ковані скульптури брати не будуть, але комунальні служби стежитимуть за їхньою безпекою.
Що відомо
- Металеві "Близнюки" з алеї кованих скульптур впали на 9-річну рівнянку. Дівчинка отримала травми і мама написала заяву до поліції.
- 19 березня 2019 року з алеї кованих скульптур забрали знаки Зодіаку.
- Металеві знаки Зодіаку – знову на Алеї кованих скульптур. Їх повернули після реконструкції.
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