На Алеї кованих скульптур хтось переламав навпіл металеві "Терези". Як інформує журналістка Суспільного, решта з 12-ти знаків Зодіаку – неушкоджені. Це не перший випадок, коли на Алеї кованих скульптур нищать скульптури.

Речниця Рівнеради Ольга Лірник повідомила, що про цей факт їй відомо. Але інформацію про те, на чиєму балансі вони перебувають і чи будуть їх відновлювати пообіцяла надати завтра.

Фото: Суспільне Рівне

Знаки зодіаку з’явилися на Алеї кованих скульптур влітку 2018 року. Це подарунок місту від організаторів фестивалю "Металеве серце України".

Нагадаємо, що у березні 2019 року з цієї алеї на 9-річну дівчинку впали металеві "Близнюки", коли та підійшла до них сфотографуватися. За кілька місяців до того з алеї зникли Тілець і Діва. Як з’ясували тоді журналісти Суспільного, ці фігури привезли й поклали на територію підприємства "Рівнебудпостач" невідомі.

Пізніше усі знаки Зодіаку забрали з Лебединки, відремонтували й повернули на місце, закріпивши міцніше. А також встановили таблички-попередження про заборону ходити біля фігур.

Тодішній міський голова Рівного Володимир Хомко у коментарі Суспільному зазначав, що на баланс міста ковані скульптури брати не будуть, але комунальні служби стежитимуть за їхньою безпекою.

Що відомо

Металеві "Близнюки" з алеї кованих скульптур впали на 9-річну рівнянку. Дівчинка отримала травми і мама написала заяву до поліції.

19 березня 2019 року з алеї кованих скульптур забрали знаки Зодіаку.

Металеві знаки Зодіаку – знову на Алеї кованих скульптур. Їх повернули після реконструкції.

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