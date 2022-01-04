На Дніпропетровщині керівник одного з міських управлінь Держпродспоживслужби підозрюють в отриманні хабаря в 26 тисяч гривень. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.
За даними слідства, посадовець вимагав гроші з підприємця за сприяння в отриманні дозволу на експлуатацію обладнання для переробки продуктів тваринного походження.
Під час отримання коштів посадовця затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та ч. 3 ст. 369-2Зловживання впливом Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.
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