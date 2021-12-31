31 грудня Вища рада правосуддя продовжила строк тимчасового відсторонення судді Дмитра Лобана від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Термін відсторонення — до 1 березня 2022 року.

"Вища рада правосуддя вирішила задовольнити клопотання Генерального прокурора Венедіктової Ірини Валентинівни та продовжити строк тимчасового відсторонення судді Чернігівського окружного адміністративного суду Лобана Дмитра Вікторовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, на своєму засіданні 16 листопада Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя Дмитра Лобана у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності строком на 2 місяці. Термін спливав 10 січня 2022 року.

9 листопада за підозрою в отриманні 20 тисяч доларів хабара детективи НАБУ затримали суддю Чернігівського окружного адміністративного суду. Як йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, гроші суддя одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача.

Хабар він одержав двома траншами: 7 тисяч доларів авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тисяч доларів – за фактом виконаної домовленості. 15 листопада Лобану обрали запобіжний захід та розмір застави у розмірі 762 тисяч гривень. Дмитро Лобан має надати інформацію про сплату цих грошей протягом 5 діб.

У справі фігурує виробничий кооператив «Лутава» зі Старої Басані Бобровицького району.

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