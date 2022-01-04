Запорізькі зоозахисники четвертий день поспіль намагаються врятувати собаку, яка опинилася посеред Мокрянського кар'єру. Завтра, 5 січня планують здійснити останню спробу порятунку.
Про це Суспільному повідомила волонтерка Дар'я Стешенко.
Вона розповіла, що до зоозахисників 1 січня звернувся працівник кар'єру. На той момент минув тиждень відтоді, як він вперше помітив собаку у біді. Волонтери здійснили три спроби спуститися та дістати песика, але поки — безрезультатно.
"Сьогодні нам дуже сильно допомогла група пошуку людей Запоріжжя. За допомогою коптера вдалося відстежити можливі маршрути пересування собаки, а також зробити карту та чітко розуміти квадрат пошуку", — зазначила Дар'я.
Вона також додала, що для пошуку небайдужі надали два тепловізори. Але навіть із залученням цієї техніки не вдалось зафіксувати рух. Наразі волонтери домовилися з альпіністом, який погодився спуститися та допомогти із пошуком.
"Ми її не бачимо, рухів немає і вона вночі не виє, тож поки що не знайшли. У нас завтра буде напевно остання спроба. Там дуже велика висота і дійсно, це небезпечно. Але людина знайшлась. Завтра він спуститься, подивиться, пройде слідами", — розповіла зооволонтерка.
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