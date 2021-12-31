Чоловіку, якого підозрюють у вбивстві цуценяти на подвір’ї вулиці Зестафонської, 5 у Запоріжжі, загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання повідомлення йому підозри. Про це Суспільному повідомила речниця ГУ Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська.

Про деталі події, що сталася 24 грудня, зоозахисники та свідки розповіли кореспондентам Суспільного.

Зоозахисниця Ірина розповіла, що близько 19:00 на очах у понад десятка дітей, невідомий смертельно поранив вуличне цуценя ножем.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина — зоозахисниця

"Було багато дітей, вони сильно плакали, коли вбили собаку. Вони просто не очікували, що він дістав ніж і зарізав. І він швидко втік. Як звати того чоловіка — ми не знаємо. Поки ведеться розслідування. Діти описали, що він був одягнений у червону куртку, в чорні штани й чорну шапку".

Фото: Суспільне Запоріжжя Вбите цуценя

Мешканець будинку №11 на вулиці Зестафонській, Денис Скорик пригадує, що в той день вигулював свого собаку та помітив у дворі скупчення людей. Підійшовши ближче, він побачив пораненого песика.

"Я побачив на тротуарі собаку, що лежала — вівчарку, молоду, до року, з нашийником. Я підійшов до пса, він насправді був ще живий, але він лежав. Я почав викликати ветеринарну клініку. Це зайняло якісь секунди, і ось пес у мене на руках зробив останній подих і помер. Я вважаю, цей вчинок повинен бути максимально покараний", — каже Денис.

Волонтерка служби захисту тварин "Шанс" Олена Пилова розказала, що за два дні до загибелі цуценяти, для нього шукали господаря або перетримку. Волонтери помітили, що пес соціалізований, до того ж бігав із нашийником: "У нас було кілька постів про те, що бігає пес із нашийником. Чия втрата?".

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Пилова

Як повідомила речниця ГУ Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська, за попередньою інформацією, правоохоронці встановили особу 42-річного місцевого мешканця, причетного до загибелі цуценяти.

"Під час спілкування зі співробітниками поліції чоловік категорично заперечив свою провину в загибелі тварини. 26 грудня слідчим під процесуальним керівництвом окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього", — зазначила вона.

Детальну інформацію щодо чоловіка, якого підозрюють у цьому злочині, поліція не розголошує.