Салюти та феєрверки. Як привчити та підготувати собаку — розповідають експерти

Як підготувати домашнього собаку до салютів, які масово використовують під час новорічних святкувань, які заспокійливі давати та як привчити до гучних вибухів, дізнавалась кореспондентка Суспільного Карина Галунова.

Собаку можна привчити до гучних звуків, в тому числі і салютів, каже кінолог Сергій Клименко. Але робити це бажано змалечку і в жодному разі, не можна починати одразу з салютів або гучних петард. Це може призвести до сильних порушень психіки у тварини.

"Клацання, якісь інші гучні звуки. І дивитесь на реакцію собаки. Плеснули долонями, і дивитесь на реакцію тварини, якщо вона спокійно себе, не реагує, похваліть. І так поступово збільшуємо гучність звуку", — розповідає він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Клименко

Якщо ваш чотирилапий починає лякатись чи насторожується, треба дати йому зрозуміти, що цей звук не несе для нього загрози. Показати долоні, якими плескали, чи підвести до місця, звідки линув звук та дати детально з ним ознайомитись. У випадку, якщо ви не встигли привчити собаку, або він почав боятись салютів вже в дорослому віці, його все одно можна заспокоїти. Тут важливу роль відіграє реакція господаря. Коли хвостатий вперше показав, що йому лячно, господар повинен бути максимально спокійним.

"Собаку потрібно посадити біля себе та почати заспокоювати. Гладити, розмовляти з ним, бажано також присісти з ним на один рівень. Коли собака трохи вгамується, треба відвести його з того місця, де він отримав переляк", — каже Сергій Клименко.

Також можна спробувати відвернути увагу хвостатого на іграшку або смаколики.

Окрім кінологічних методів, є також і ветеринарні, а саме медикаментозні. Їх велика кількість, тож необхідна консультація лікаря, каже ветеринарка Дарія Пономарьова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Дарія Пономарьова

"Вони є у таблетках, у капсулах, є нашийники, є фумігатори, які можна дома включати, як фумігатори від паразитів, і цей запах виділяється і заспокоює тварину. Є різні шприцові дозатори, які накручуються згідно з вагою тварини, і задаються перорально", — зазначає вона.

Також експерти нагадують: головне, під час свят в жодному разі не відпускати свого улюбленця з повідця.

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