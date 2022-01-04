У Хмельницькому привітали породіль, котрі народили дітей 1 січня

10 дітей, з яких 5 хлопчиків та 5 дівчаток, народилось 1 січня у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Про це розповів директор медзакладу Андрій Ропотан. За його словами, найбільша вага новонародженого - чотири кілограма. Лікар говорить: наразі матері разом з дітьми готуються до виписки, стан їхнього самопочуття задовільний. Яка кількість породіль у 2021 році в порівнянні з попереднім роком та як вітали новоспечених матерів, які народжували у перший день нового року, Суспільне розповість.

Породілля Віта Красій народжувала вдруге. Каже, не очікувала народити у новорічну ніч. У неї, каже, народилася дівчинка, почувається добре: "Хоче швидше зустрітися з братиком, зі всією сім’єю, бути вдома. Відчуття такі, що про Новий рік в цей момент не думаєш, думаєш тільки про народження своєї дитини. Відчуття це кращі, аніж святкувати Новий рік".

О пів на першу ночі першого січня 2022 року народжувала породілля Тетяна. Говорить, ім’я для дитини обрали одразу: "Хлопчик Роман. Напевно, це найкращий подарунок в новорічну ніч, який міг би бути".

Всього у новорічну річ у міському перинатальному центрі народилося 10 дітей вагою від 3,5 до 4 кілограмів, розповідає директор медзакладу Андрій Ропотан. За його словами, це 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Пологи, каже лікар, пройшли не у всіх легко, були й оперативні втручання, але всі діти біля своїх матусь. Додає: у 2021 році породіль стало менше, на відміну від минулого року. Пов'язує це з тим, що приймали хворих на ковід, і це обмежило можливості. "Десь приблизно на 400 пологів менше, ніж було в попередньому, 2020 році. Всього за 2021 рік у нас в лікарні народилося 2300 дітей ", - каже лікар.

Щорічно сьомий рік поспіль міська рада чотири рази на рік вітає породіль, каже Хмельницький міський голова Олександр Симчишин. За його словами, вітають породіль, які народили в новорічну ніч, на день матері, на день вишиванки та на день міста.

В обласному перинатальному центрі у новорічну ніч народилось двоє дітей, говорить його керівниця Лариса Притуляк: "Першим народився хлопчик, і ми дуже тішимось, бо говорять, що хлопчики легкі на руку. І друга дівчинка. Двоє новонароджених, доношених, гарних здорових дітей, які добре себе почувають і готуються вже з мамами додому на виписку. Дитинка одна була 3,5 кілограма і одна 3,200".

За словами директора Хмельницького міського перинатального центру Андрія Ропотана, загалом у 2022 році станом на 4 січня народилась 31 дитина.

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