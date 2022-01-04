У Дніпрі відкриваються точки прийому новорічних ялинок: адреси

У Дніпрі після новорічних свят відкриваються точки прийому ялинок. Список оприлюднив департамент комунального господарства міської ради.
Як розповів на пресконференції 4 січня керівник управляючої компанії Максим Дегтяренко, непотрібні дерева утилізуватимуть за допомогою спеціального подрібнювача. Після цього з зроблять пелети, які надалі використовуватимуть для опалення котелень міста, або ж пустять на добриво.
У Дніпрі функціонують понад 50 спеціально відведених місць для збору ялинок. Ось їхні адреси.
Амур-Нижньодніпровський район:
Донецьке шосе, 15;
вул. Висоцького, 4;
вул. Шолохова, 7;
вул. Решетилівська, 20;
вул. Калинова, 83;
пров. Крушельницької, 1;
вул. Богомаза, 188;
пров. Мануйлівський, 75.
Індустріальний район:
просп. Слобожанський, 78;
просп. Миру, 47;
просп. Петра Калнишевського, 5, 45.
Самарський район:
вул. 20-річчя Перемоги, 7;
вул. Карагандинська, 9 А;
вул. Енергетиків, 7;
вул. Вознюка, 3 Б;
вул. Електрична, 19;
вул. Семафорна, 20, 38;
вул. Агнії Барто, 7
Соборний район:
просп. Героїв, 11 під. 2, 21, 37, 46;
вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10;
пров. Екіпажний, 3;
вул. Дмитра Донцова, 2;
просп. Дмитра Яворницького, 45 А;
вул. Січеславська Набережна, 39;
просп. Гагаріна, 177.
Шевченківський район:
ж/м Тополя-1, будинок. 15;
ж/м Тополя-2, будинок. 40, 41;
ж/м Тополя-3, будинок. 12;
Запорізьке шосе, 4, 48;
просп. Гагаріна, 96, 98;
просп. Богдана Хмельницького, 131;
вул. Олександра Кониського, 17;
вул. Січових Стрільців, 89;
вул. Вознесенська, 36.
Центральний район:
вул. Леоніда Стромцова, 4, 6;
вул. Січеславська Набережна, 10;
просп. Олександра Поля, 82;
просп. Олександра Пушкіна, 31.
Чечелівський район:
вул. Кедріна, 60;
вул. Уральська, 17;
просп. Богдана Хмельницького, 28, 34;
вул. Кленова, 1;
просп. Нігояна, 43;
вул. Павла Чубинського, 2;
вул. Надії Олексієнка, 30;
вул. Янгеля, 13;
вул. Титова, 1,16.
Новокодацький район:
вул. Савкіна, 2;
вул. Метробудівська, 3;
пров. Вітрильний, 13;
Новокодацька площа, 7;
вул. Данила Галицького, 22;
на перехресті вул. Волзької та Кам'янської;
на перехресті вул. Новоорлівська та Повітрофлотська;
вул. Данила Галицького, 27;
вул. Кам'янська, 34;
вул. Караваєва, 48.
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