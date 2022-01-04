У Дніпрі відкриваються точки прийому новорічних ялинок: адреси

У Дніпрі після новорічних свят відкриваються точки прийому ялинок. Список оприлюднив департамент комунального господарства міської ради.

Як розповів на пресконференції 4 січня керівник управляючої компанії Максим Дегтяренко, непотрібні дерева утилізуватимуть за допомогою спеціального подрібнювача. Після цього з зроблять пелети, які надалі використовуватимуть для опалення котелень міста, або ж пустять на добриво.

У Дніпрі відкриваються точки прийому новорічних ялинок(ілюстративне фото Дніпровської міськради, 2020 рік)

У Дніпрі функціонують понад 50 спеціально відведених місць для збору ялинок. Ось їхні адреси.

Амур-Нижньодніпровський район:

Донецьке шосе, 15;

вул. Висоцького, 4;

вул. Шолохова, 7;

вул. Решетилівська, 20;

вул. Калинова, 83;

пров. Крушельницької, 1;

вул. Богомаза, 188;

пров. Мануйлівський, 75.

Індустріальний район:

просп. Слобожанський, 78;

просп. Миру, 47;

просп. Петра Калнишевського, 5, 45.

Самарський район:

вул. 20-річчя Перемоги, 7;

вул. Карагандинська, 9 А;

вул. Енергетиків, 7;

вул. Вознюка, 3 Б;

вул. Електрична, 19;

вул. Семафорна, 20, 38;

вул. Агнії Барто, 7

Соборний район:

просп. Героїв, 11 під. 2, 21, 37, 46;

вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10;

пров. Екіпажний, 3;

вул. Дмитра Донцова, 2;

просп. Дмитра Яворницького, 45 А;

вул. Січеславська Набережна, 39;

просп. Гагаріна, 177.

Шевченківський район:

ж/м Тополя-1, будинок. 15;

ж/м Тополя-2, будинок. 40, 41;

ж/м Тополя-3, будинок. 12;

Запорізьке шосе, 4, 48;

просп. Гагаріна, 96, 98;

просп. Богдана Хмельницького, 131;

вул. Олександра Кониського, 17;

вул. Січових Стрільців, 89;

вул. Вознесенська, 36.

Центральний район:

вул. Леоніда Стромцова, 4, 6;

вул. Січеславська Набережна, 10;

просп. Олександра Поля, 82;

просп. Олександра Пушкіна, 31.

Чечелівський район:

вул. Кедріна, 60;

вул. Уральська, 17;

просп. Богдана Хмельницького, 28, 34;

вул. Кленова, 1;

просп. Нігояна, 43;

вул. Павла Чубинського, 2;

вул. Надії Олексієнка, 30;

вул. Янгеля, 13;

вул. Титова, 1,16.

Новокодацький район:

вул. Савкіна, 2;

вул. Метробудівська, 3;

пров. Вітрильний, 13;

Новокодацька площа, 7;

вул. Данила Галицького, 22;

на перехресті вул. Волзької та Кам'янської;

на перехресті вул. Новоорлівська та Повітрофлотська;

вул. Данила Галицького, 27;

вул. Кам'янська, 34;

вул. Караваєва, 48.

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