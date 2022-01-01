У Вінниці четверо людей отруїлися чадним газом. З них двоє дорослих та двоє дітей. Про це Суспільному у телефонній розмові розповіла речниця Нацполіції Анна Олійник.

Сталося це ввечері 31 грудня в одному з житлових будинків, що по вулиці Князів Коріатовичів. Двох дітей, 2015 та 2020 років народження, госпіталізували в обласну дитчу лікарню. Ще одного дорослого — у міську лікарню швидкої мдичної допоги. Інша людина від госпіталізації відмовилася.

Наразі рятувальники з'ясовують обставини цієї події. Ймовірною причиною отруєння чадним газом називають несправність вентиляційної системи у квартирі.

Кримінальне провадження у поліції не відкривали, каже Анна Олійник.

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