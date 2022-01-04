Негода на Полтавщині: дороги прибирали понад 130 машин

Протягом 3 січня на дорогах місцевого та державного значення на Полтавщині працювали 131 машина та 157 робітників. Вони розчищали дороги від снігу та посипали протиожеледною сумішшю. Таку інформацію Суспільному надали речник Агентства місцевих доріг Полтавщини Денис Скриль та речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Ткаченко.

На місцевих дорогах Полтавщини працювали 75 машин та 90 робітників. Для посипання місцевих доріг використали понад 734 тонни протиожеледних матеріалів. Зокрема, зосереджувались на дорогах із великою інтенсивністю руху та на спусках-підйомах, розповів Денис Скриль.

За словами Юлії Ткаченко, дороги державного значення в регіоні прибирали 56 машин та 67 дорожників. Протягом минулої доби на таких автошляхах розкидали 1 500 тонн протиожеледної суміші. Нині ж працівники розчищають зупинки громадського транспорту, які розташовані на трасах області, місця для заїзду транспорту та пішохідні переходи.

Що відомо: